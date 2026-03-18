Cabinovia precipita in Svizzera per il forte vento, un morto

Una cabina di un impianto della zona di Engelberg si è staccato ed è caduto, probabilmente a causa del fortissimo vento

Una cabina di un’ovovia è precipitata questa mattina in Svizzera, nel comprensorio sciistico di Engelberg, nella Svizzera centrale: la polizia di Nidwalden ha confermato in conferenza stampa che una persona è morta. Oggi nella zona è una giornata molto ventosa, con raffiche tra gli 80 e i 100 chilometri orari. L’allerta vento era stata diffusa. Sui quotidiani svizzeri è già scattata la polemica.

Sui social circola un video impressionante (che sarebbe stato girato da un cittadino e rilanciato sui social da alcuni media svizzeri) in cui si vede il momento in cui la cabina si stacca e rotola giù dal pendio nella neve. Il sito TvSvizzera.it scrive che la conferma dell’incidente è arrivata da Norbert Patt, direttore delle Titlis-Bahnen, la società che gestisce gli impianti di risalita sul Monte Titlis, vicino a Engelberg nella Svizzera Centrale. Anche la polizia cantonale del Nidvaldo ha confermato l’incidente, ma al momento non si avrebbero altri dettagli.

L’incidente si è verificato nella tratta che dai 1.800 metri di Trübsee porta agli oltre 2.400 metri di Stand. L’impianto dopo l’incidente è stato chiuso.