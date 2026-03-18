Arianna Pasini torna con la canzone “Lunedì”

Esce il 20 Marzo Lunedì – il nuovo singolo della cantautrice Arianna Pasini, da poco entrata nel roster della label indipendente Factory Flaws

Esce il 20 Marzo Lunedì – il nuovo singolo della cantautrice Arianna Pasini, da poco entrata nel roster della label indipendente Factory Flaws.

Lunedì è un brano che anticipa l’uscita di un progetto più ampio, un album, che uscirà nel corso del 2026 e racconta un momento ben preciso della vita di una persona, con una produzione delicata ed elegante su cui si poggia la voce calda e sognante di Arianna Pasini. La produzione è di Marco Giudici, Arianna Pasini, Fausto Cigarini e Saverio Cigarini.

“Vorrei solo fosse un altro lunedì”, un giorno come tanti, confortevole routine

Arianna Pasini racconta così Lunedì: “Il brano è nato in modo naturale, un giorno di primavera dello scorso anno; il giorno stesso in cui una persona cara ha compiuto un’azione talmente evidente, alla luce del sole, che non ha potuto fare a meno di assumersi le proprie responsabilità. La maschera era caduta, e la condizione da sempre negata era ora tangibile e nota non solo alle persone vicine, ma anche a sé stessa. Una presa di coscienza che avrebbe voluto rimandare all’infinito.”

Non ho più un alibi

Ormai tutto è fuori

Non ho più un alibi

Vorrei solo fosse un altro lunedì

In copertina un particolare dell’opera “Quali fiori crescevano durante il regno di Carlo I?” di Arianna Zama, gentile concessione dell’artista e della Galleria d’arte Fuocherello.

Lunedì è stata inizialmente incisa su un organetto Casiotone 202 dei primi anni ottanta, sviluppata poi sulla chitarra, implementata e arrangiata in un secondo momento insieme a Fausto Cigarini e Saverio Cigarini.

“Per questo pezzo ho deciso di incidere tre strumenti anni sessanta; una chitarra Wandrè BJ Major, una Eko 500 v2 ed un bass VI Teisco. Saverio Cigarini ha suonato il pianoforte e un organo Casiotone 202 anni ottanta, Fausto Cigarini ha suonato viola e violino, oltre ad un basso anni sessanta Jolana, Enrico Mao Bocchini ha suonato la batteria e le percussioni, Beatrice Miniaci ha suonato il flauto basso, Giulia Barba il clarinetto basso”. – Arianna Pasini su “Lunedì”

Lunedì è parte di un album registrato nello studio di Marco Giudici “Cabinessence”, Milano, tra novembre 2025 e febbraio 2026. Il mix è di Marco Giudici. Il master di Giovanni Versari. Lorenzo Pasini ha realizzato la fotografia dell’opera in copertina di Arianna Zama, e l’adattamento grafico della stessa è stato realizzato da Beatrice Fiumi.

“Le foto promozionali sono state scattate presso la Casa Museo Remo Brindisi di Lido di Spina, uno dei miei luoghi feticcio. Trattasi di una casa realizzata dall’architetto Nanda Vigo nei primissimi anni settanta, sita accanto al mare in uno degli affascinanti lidi ferraresi del Delta del Po, contenitore di importanti opere d’arte del Novecento provenienti dalla collezione personale di Brindisi, da Fontana a Bacon” – Arianna Pasini.

Foto di Chiara Gambuto, assistente alla fotografia Giovanni Viganò, styling di Giada Pasini, make-up di Stefano Sportelli. Si ringrazia la direttrice Laura Ruffoni della Casa Museo Remo Brindisi, oltre al Comune di Comacchio per la gentile concessione.