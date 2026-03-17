Trump perde il direttore dell’antiterrorismo: “Non posso sostenere la guerra in corso in Iran”

Joe Kent scrive una lettera la presidente Usa dove spiega le sue motivazioni

“Non posso, in buona coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e della sua potente lobby americana”. Joe Kent ha deciso di dimettersi da direttore del National Counterterrorism Center e lo fa scivendo una lettera al presidente Usa Donald Trump.

La lettera

“Dopo molte riflessioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla posizione di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato – ha comunicato – Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana”.

“Sostengo i valori e le politiche in ambito estero che lei ha sostenuto nel 2016, nel 2020 e nel 2024 e che ha attuato nel suo primo mandato. Fino a giugno 2025, lei ha compreso che le guerre in Medio Oriente erano una trappola che ha privato l’America delle preziose vite dei nostri patrioti e danneggiato la ricchezza e la prosperità della nostra nazione”, le parole indirizzate da Kent al presidente.