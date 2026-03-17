Referendum, studenti in protesta a Montecitorio: “La maggioranza ha paura del voto fuorisede”

Dopo il presidio di ieri al ministero della Giustizia, il gruppo si è spostato oggi a piazza Monte Citorio
Prosegue la protesta degli studenti per la mancata approvazione del voto dei fuorisede in occasione del referendum sulla riforma della giustizia. Dopo il presidio di ieri al ministero della Giustizia, il gruppo di studenti si è spostato oggi a piazza Monte Citorio.
“Il governo non ci sta ascoltando sul voto dei fuorisede- dice Veronica, studentessa emiliana che vive a Roma- e dal momento che il tema riguarda milioni di giovani, di fatto il governo non ascolta i giovani. La nostra è una protesta pacifica e staremo qui finché non ci cacciano”.
A dare sostegno alla mobilitazione, oltre al comitato studentesco regionale, anche alcuni parlamentari dell’opposizione, tra cui la deputata Avs, Elisabetta Piccolotti e il deputato dem, Andrea Casu.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)