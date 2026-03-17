Referendum, studenti in protesta a Montecitorio: “La maggioranza ha paura del voto fuorisede”

“Siamo da sempre a sostegno di chi chiede la possibilità di consentire ai fuori sede la possibilità di votare nelle città in cui vivono- dice Piccolotti alla Dire- Questa procedura è già stata fatta per le europee quindi non si capisce perchè non sia stata fatta anche questa volta. La maggioranza ha una bella faccia di bronzo, la verità è che ha paura del voto dei giovani”.