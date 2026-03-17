Oroscopo di oggi, martedì 17 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 17 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo pieni di idee, ma abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione? L’incertezza è naturale, ma solo chi sogna può volare. Le amicizie, specie quelle con cui condividiamo interessi spirituali, oggi hanno un peso piuttosto rilevante.
Toro
Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l’esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Incontri piacevoli. Miscelate nelle giuste dosi, il tempismo, l’ambizione e l’impegno ci garantiscono un sicuro successo.
Gemelli
L’assenza di scambi sfavorevoli tra gli astri ci rende tranquilli. Una serena integrazione, rapporti stimolanti, utili esperienze di interazione con gli altri. Momento ottimo per chi di noi è innamorato o per chi cerca l’anima gemella anche fuori del proprio orticello.
Cancro
Tensioni professionali, ambizioni che sfumano, iniziamo la giornata con la Luna sbagliata. Non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti da pareggiare. Per fronteggiare un problema, facciamo leva sull’intuito. Belle sorprese nelle amicizie.
Leone
Una mattina di pausa all’insegna del riposo e della riflessione. Ideale per rivedere contratti, rapporti e decisioni, meno propizia per l’azione. Frequentiamo persone di mente aperta, abbiamo bisogno di uscire dal conformismo e dai luoghi comuni.
Vergine
Luna in Capricorno foriera di nuovi spunti al risveglio. La sensibilità coniugata alla logica ci consente di vedere chiaro dove ne sentiamo il bisogno. Buona volontà, dimostrazioni di affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche.
Bilancia
Una mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darci del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare al più presto, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.
Scorpione
Se con il capo, i colleghi c’è stato da ridire, recuperiamo l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Si preannuncia un sabato pieno di promesse. Nel lavoro siamo imbattibili e nel cuore regna l’armonia.
Sagittario
Un momento sul filo della confusione è un’occasione per migliorare. Non cediamo all’impulso e non assecondiamo direzioni poco congeniali per noi. Se abbiamo dei crediti, dei rimborsi da riscuotere, attiviamoci oggi per richiedere quanto ci è dovuto.
Capricorno
Carriera, soldi e amicizie non ci danno pensieri. Il punto dolente è l’amato che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente ai nostri slanci. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace? Soprattutto è una questione di approccio.
Acquario
Se l’atmosfera si prospetta monotona, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla. Amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può presentarsi una buona occasione per analizzare a fondo ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta.
Pesci
La Luna in Capricorno non si perde in chiacchiere, seguiamo il suggerimento di Barbanera e badiamo al sodo per cogliere opportunità professionali imperdibili. L’ambizione ci fa arrivare in alto, ci rende decisi e più sicuri tanto da meritarci il rispetto di chi ci circonda.