Ladri a casa di El Aynaoui: il calciatore e famiglia chiusi in una stanza

Derubato di soldi, borse e gioielli dal valore di 10 mila euro complessivi

Sei uomini armati di pistola e con il volto coperto hanno rapinato nella notte l’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Dopo aver divelto una grata della finestra del salone, hanno immobilizzato e chiuso in una stanza il 24enne, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna, per poi rubare gioielli, un Rolex e borse griffate dal valore di circa 10 mila euro.

LE INDAGINI

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona perché la telecamera presente all’esterno della villa del calciatore è stata neutralizzata all’arrivo dei rapinatori. Al vaglio anche possibili impronte digitali rimaste al passaggio della banda nei vari ambienti domestici, anche se risulta che tutti i componenti del gruppo avessero guanti.

Secondo gli inquirenti a compiere la rapina sarebbe stata una banda specializzata, composta da professionisti dei furti in appartamento, forse originari dell’Est Europa. Il loro bottino però è stato sicuramente al di sotto delle loro aspettative perché il calciatore si sta trasferendo in un’altra abitazione e ha spostato parte dei suoi averi. Oggi pomeriggio El Aynaoui sarà ascoltato dagli investigatori per poter dare ulteriori informazioni utili a rintracciare i componenti della banda.