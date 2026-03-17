La Fiaccola del Perdono e della Pace di Santa Rita illumina Chicago: tappa all’Università di Papa Leone XIV e a Dolton, per la prima volta al mondo, nella casa della sua infanzia

Prosegue il cammino internazionale della Fiaccola del Perdono e della Pace, simbolo del messaggio universale di riconciliazione e speranza che ogni anno parte da Cascia, città di Santa Rita. Dopo l’accensione solenne di sabato alla locale Chiesa dedicata alla Santa degli impossibili, la giornata di ieri ha visto la Fiaccola protagonista di due momenti particolarmente rilevanti, entrambi legati alla figura di Papa Leone XIV.

Dall’Università del Papa il no alla guerra – La prima tappa si è svolta presso la Catholic Theological Union di Chicago, dove il Pontefice ha compiuto i suoi studi. A illustrare il contesto formativo è stato Padre Enzo Del Brocco, passionista e direttore e presidente dell’Università, che ha sottolineato come l’università si fondi su una visione teologica aperta, interculturale ed ecumenica, maturata in un periodo storico segnato da profondi cambiamenti sociali e politici. Riferendosi al significato della Fiaccola, ha dichiarato:

“Portare qui la Fiaccola del Perdono e della Pace è un segno bellissimo e particolarmente significativo in questo momento storico segnato da conflitti. Riceverla proprio qui, in un contesto che ha conosciuto tensioni e cambiamenti profondi, è un richiamo forte alla responsabilità collettiva. È importante ricordare che la guerra non è mai la soluzione: a soffrirne sono sempre gli innocenti, i più fragili. Questa Fiaccola è un invito a ritrovare la forza della diplomazia e del dialogo, perché solo attraverso il confronto si possono costruire percorsi di pace duraturi”.

Primato mondiale per il gruppo, visita dentro la casa del Papa – Successivamente, la Fiaccola ha raggiunto Dolton, nei pressi di Chicago, città natale di Papa Leone XIV. Qui la Fiaccola è stata accesa davanti alla casa in cui il Pontefice è nato e ha trascorso l’infanzia, in un momento di grande intensità simbolica. La delegazione di Cascia ha inoltre avuto l’onore di essere il primo gruppo a poter visitare la casa natale del Papa. La visita ha rappresentato un momento di profondo significato, unendo idealmente Cascia con la terra in cui il Pontefice è cresciuto, nel segno del messaggio di pace e perdono che Santa Rita continua a diffondere nel mondo.

Santa Rita e il suo messaggio, un ponte per il mondo – “La Fiaccola del Perdono e della Pace – ha dichiarato il Rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia, Padre Giustino Casciano – è un segno concreto della forza spirituale del messaggio di Santa Rita, capace di attraversare confini, culture e generazioni. Il suo arrivo a Chicago, nei luoghi legati alla vita e alla formazione di Papa Leone XIV, assume un significato particolarmente profondo: è un ponte ideale tra Cascia e il mondo, tra la testimonianza di Santa Rita e il servizio della Chiesa universale. La pace e il perdono non sono parole astratte, ma un cammino possibile che vogliamo continuare ad accendere nei cuori delle persone”.