I Glimmer Void tornano con “Chirality”

I Glimmer Void presentano “Chirality”, il loro nuovo singolo estratto dall’album d’esordio “Echoes of Life”, un brano che esplora il concetto di connessione invisibile tra individui

I Glimmer Void presentano “Chirality”, il loro nuovo singolo estratto dall’album d’esordio “Echoes of Life”, un brano che esplora il concetto di connessione invisibile tra individui, realtà parallele e identità speculari.

Ispirato alle atmosfere sospese e simboliche del videogioco Death Stranding di Hideo Kojima e alle suggestioni letterarie di Through the Looking-Glass di Lewis Carroll, “Chirality” si muove in un territorio sonoro e concettuale in cui il dualismo, il tempo e la fragilità del legame umano diventano elementi centrali della narrazione.

Attraverso una dimensione musicale sospesa tra tensione e introspezione, il brano traduce in suono il bisogno profondo di riconnettersi in un mondo sempre più frammentato.

“Chirality” diventa così una riflessione sulla possibilità di ritrovare un contatto autentico oltre le distanze, le fratture e le dimensioni che separano gli individui.

Con questo singolo, i Glimmer Void uniscono immaginari culturali e suggestioni contemporanee per creare un’esperienza sonora immersiva.

Glimmer Void sono una band alternative rock con influenze stoner e prog, nata a Milano dalle ceneri di un precedente progetto. Il loro sound unisce atmosfere dense e ipnotiche a riff granitici e melodie evocative, con richiami a band come Tool, A Perfect Circle, Elder e Porcupine Tree. La band è composta da Matteo (basso/voce), Veronica (tastiere/voce), Francesco (chitarra), Paolo (chitarra) e Luca (batteria).

Nel 2025 pubblicano l’album di debutto “Echoes of Life”.