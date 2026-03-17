Guerra in Iran, Isdraele annuncia: “Uccisi il capo della sicurezza Larijani e il comandante dei Basij”

I l ministro della Difesa israeliano Katz annuncia: “Uccisi il capo della Sicurezza Ali Larijani e il comandante basij Soleimani”

Il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un raid israeliano condotto la notte scorsa. Ha confermarlo è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: secondo quanto riferiscono i media locali. “Sono appena stato informato dal capo di Stato Maggiore – ha detto Kat – che il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale Larijani e il capo delle forze iraniane dei Basij (Gholam Reza Soleimani, ndr) sono stati eliminati questa notte”.

Larijani – considerato l’uomo più influente del regime iraniano, nonché il leader di fatto della Repubblica islamica – è stato ucciso mentre si nascondeva in un rifugio insieme al figlio, riferisce la tv israeliana Channel 12. Era inoltre ritenuto responsabile della brutale repressione delle proteste in Iran dello scorso gennaio.