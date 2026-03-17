A “Elisir” oggi su Rai 3 tutto sui parkinsonismi

I parkinsonismi sono un gruppo eterogeneo di disturbi neurologici che condividono i sintomi motori della malattia di Parkinson: ne parla Elisir su Rai 3

I parkinsonismi sono un gruppo eterogeneo di disturbi neurologici che condividono i sintomi motori della malattia di Parkinson, ma con cause e decorso clinico differenti.

Ne parla il professor Roberto Eleopra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche e della Neurologia, Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento della Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 17 marzo alle 10.55 su Rai 3. Nello spazio del “Mangiarsano” il focus sarà su yogurt e kefir, alimenti ricchi di nutrienti e fermenti lattici, entrambi eccellenti strumenti nutrizionali per ridurre l’infiammazione intestinale e sostenere il microbiota.

La professoressa Laura Rossi, direttrice del Reparto Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, sarà in studio per rispondere alle domande e fare chiarezza sull’argomento. La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata alle cure rigenerative per le ossa e le articolazioni. Si tratta di procedure mediche che mirano a riparare tessuti danneggiati, artrosi o lesioni cartilaginee senza chirurgia invasiva, utilizzando spesso fattori biologici del paziente. Lo spiega il professor Fernando Colao, chirurgo ortopedico, docente di Fisiologia Umana Normale all’Università Europea di Roma.