Su Canale 5 edizione speciale di “TIM Battiti Live Spring” con Michelle Hunziker e Alvin

Tre appuntamenti tutti realizzati a Ferrara venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva TIM Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Le tre puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo.

Ecco il cast completo degli artisti che saliranno sul palco: 13Pietro, AKA 7even, Alfa, Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Bresh, Cioffi, Clara, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesco Renga, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Geolier, J-Ax, LDA, Levante, Luchè, Malika, Mara Sattei, Marco Masini, Meek, Michele Bravi, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Petit, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tropico, Welo.

TIM conferma il suo legame con il mondo della musica come title sponsor di uno degli eventi live più amati dal pubblico. Con questa partnership, l’azienda rafforza il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, creando momenti di incontro e condivisione che uniscono pubblico, artisti e territori.