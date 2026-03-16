Nella nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!” tra gli ospiti Lino Guanciale

Una nuova settimana all’insegna dei profumi e i sapori della cucina italiana. La propone “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Rai 1

Una nuova settimana all’insegna dei profumi e i sapori della cucina italiana. La propone “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 11.55 su Rai 1. Tra gli ospiti di Antonella Clerici l’attore Lino Guanciale che, martedì 17 marzo, racconterà i suoi prossimi progetti, portando con sé la simpatia e la verve che lo contraddistinguono.

Non mancherà il cast fisso che il pubblico ha imparato ad amare, dal maestro della panificazione Fulvio Marino alla nutrizionista Evelina Flachi, custode del benessere a tavola, da Daniele Persegani, dispensatore di consigli preziosi per piatti accessibili e ricchi di gusto, all’enogastronomo Andrea Amadei, con i suoi abbinamenti raffinati tra cibo e vino, e le eccellenze produttive del territorio italiano.

Spazio anche alla penna di Angela Frenda, che torna con le sue storie di vita legate al mondo della cucina, e al racconto itinerante di Federico Quaranta, che porta gli spettatori alla scoperta delle meraviglie nascoste della Penisola. Il venerdì, Carlotta Mantovan e le sue incursioni nel mondo food, tra tendenze, curiosità e novità golose.