Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme durante la cerimonia degli Oscar

L’attore risponde all’invito del comico Conan O’Brien durante la cerimonia degli Academy Awards

Una gag agli Oscar 2026 ha portato alla nascita di un nuovo meme con protagonista Leonardo DiCaprio. Dopo aver celebrato i più famosi meme dell’attore, il comico Conan O’Brien, conduttore della 98ª cerimonia degli Oscar, ha invitato DiCaprio a realizzare un meme in diretta.

DiCaprio è stato inquadrato e ha regalato l’espressione da “Non avevi acconsentito a questa cosa”. Da anni sui social spopolano i suoi meme ormai celeberrimi ricavati dalle scene di Il grande Gatsby, Django Unchained e Catch me if I can.