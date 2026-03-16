Il referendum sulla giustizia e il conflitto in Medioriente a “XXI Secolo” su Rai 1

Pochi giorni al referendum. Sarà questo uno dei temi al centro dell’approfondimento giornalistico di ” XXI Secolo”, il programma di Rai 1

Pochi giorni al referendum. Sarà questo uno dei temi al centro dell’approfondimento giornalistico di ” XXI Secolo”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 16 marzo alle 23.40 su Rai 1.

Nella prima parte, dopo l’editoriale dedicato alla vicenda di Chiara Petrolini – la ventiduenne accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa, in provincia di Parma, i suoi due figli appena nati – ci sarà un confronto sul referendum in materia di giustizia tra l’ex magistrato del pool Mani Pulite Antonio Di Pietro in rappresentanza del fronte del Sì e il sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella in rappresentanza del fronte del No.

Nella seconda parte, invece, un approfondimento sulla situazione in Medioriente tra cronaca e analisi degli aspetti geopolitici e geoeconomici, con un focus sulla situazione nello Stretto di Hormuz, sull’allargamento del conflitto, sulla nuova guida dell’Iran e sulla situazione in Libano. Ospiti, Davide Tabarelli, tra i massimi esperti di mercati energetici, e Alessia Melcangi, storica e analista di geopolitica. Ospite, poi, della terza parte il cantante Francesco Renga.

Durante la trasmissione si daranno gli aggiornamenti sulla classifica dei brani del Festival più venduti.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da giovani universitari, in rappresentanza della Generazione Z.