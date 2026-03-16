Formula 1, la commozione di Kimi Antonelli: “Ho riportato l’Italia in vetta”

“Ho detto che volevo riportare l’Italia in vetta alla Formula 1 e l’ho fatto. Mi viene da piangere”. Tutta l’emozione ma anche l’orgoglio di Kimi Antonelli

“Ho detto che volevo riportare l’Italia in vetta alla Formula 1 e l’ho fatto. Mi viene da piangere”. Tutta l’emozione ma anche l’orgoglio di Kimi Antonelli, 19 anni da Bologna, che in Cina, sul circuito di Shanghai, alla guida della sua Mercedes, ha vinto il primo Gp della carriera.

“Alla fine mi stava venendo un infarto con qualche problemino alla macchina- ha raccontato- Ma l’abbiamo portata a casa. La partenza non è stata buona perché ho lasciato troppo spazio alle Ferrari, poi però ho preso subito il passo gara riconquistando la prima posizione e andando a vincere”.

Quindi la salita sul gradino più alto del podio, con la bandiera dell’Italia tornata lassù dopo 20 anni. E l’ultima confessione di Antonelli prima del bagno di folla e applausi, accompagnata da un sorriso: “Mi sto cag… addosso”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)