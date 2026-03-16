Aurora Leone e Valeria Marini nella settimana de “La Volta Buona” su Rai 1

Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 14.00.

Si partirà con un ampio omaggio a Enrica Bonaccorti, signora della TV italiana e non solo, protagonista di una stagione memorabile. In studio Davide Perino, il “bimbo” del celebre quiz di Rai1 “Pronto, chi gioca?”. La programmazione proseguirà con un talk dedicato alle relazioni familiari, con ospiti Valeria Marini, Daniele Battaglia, Karen Trentini, moglie di Riccardo Fogli, Aurora Leone, apprezzata protagonista dell’ultimo DopoFestival e attualmente in onda su Rai 2 con i sodali colleghi The Jackal con Stasera a letto tardi.

Non mancheranno i consueti appuntamenti dedicati al benessere e alla salute, con il professor Giorgio Calabrese per parlare di alimentazione e diete equilibrate, insieme ad Anna Moroni e Davide Mengacci. Spazio anche alla chirurgia estetica con il professor Pietro Lorenzetti, tra informazione medica e testimonianze di donne che racconteranno la propria esperienza dopo interventi non riusciti o scelte di cui si sono pentite. Tra gli ospiti anche Ilaria Ghinazzi, figlia del cantante Pupo, mentre proseguirà lo spazio dedicato alla longevità, con consigli e storie legate al benessere e alla qualità della vita.