Antonio Di Pietro a “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3


Il “faccia faccia” con Antonio Di Pietro sugli argomenti centrali della stagione politica e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in apertura de “Lo Stato delle Cose”

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Il “faccia faccia” con Antonio Di Pietro sugli argomenti centrali della stagione politica e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in apertura de “Lo Stato delle Cose”, il programma di attualità e approfondimento di Massimo Giletti, in onda lunedì 16 marzo alle 21.20 su Rai 3.

E ancora, sul delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio a un anno dall’inizio della nuova indagine a suo carico: come è cambiata la sua vita? Cosa pensa degli indizi contro di lui? E poi, il grande mistero di questa storia: cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi la sera prima di essere uccisa?

I consulenti della famiglia Poggi e quelli della difesa Stasi sono su posizioni contrapposte. Parleranno i due periti Roberto Porta e Daniele Occhetti che, nel processo di primo grado, analizzarono il pc di Stasi trovando il suo alibi. Tra gli altri ospiti: Luciano Garofano, ex comandante Ris; Umberto Brindani, direttore settimanale “Oggi”; Antonio De Rensis, legale Stasi; Liborio Cataliotti, nuovo legale di Sempio.

Ancora spazio, poi, alla vicenda del piccolo Domenico, morto a Napoli per un trapianto di cuore. La catena degli errori commessi si mescolerebbe alla mala gestione della sanità pubblica troppo spesso subordinata ai “desiderata” della politica. Ospiti: la madre Patrizia; l’avvocato Francesco Petruzzi; il cronista de “Il Mattino” Giuseppe Crimaldi.