“Top – Tutto quanto fa tendenza” anche di domenica per celebrare Ugo Tognazzi

Puntata “d’eccezione” per un doppio appuntamento con “Top – Tutto quanto fa tendenza” che tornerà anche domenica 15 marzo, alle 17.10

Puntata “d’eccezione” per un doppio appuntamento con “Top – Tutto quanto fa tendenza” che, nel prossimo weekend di Rai 2, oltre alla consueta messa in onda del sabato pomeriggio, tornerà anche domenica 15 marzo, alle 17.10.

Il racconto di Enzo Miccio e dei suoi inviati attraverso le tendenze, il costume e il lifestyle del nostro Paese, punterà i riflettori sull’alta moda maschile, tra eleganza, innovazione e tradizione sartoriale italiana. Sarà poi celebrato uno dei giganti del cinema italiano, Ugo Tognazzi, artista straordinario e uomo di grande talento, ricordando anche la sua travolgente passione per la cucina.

Il viaggio continuerà verso scenari spettacolari, a Lanzarote, nelle Canarie: un’isola unica dove spiagge dorate, paesaggi vulcanici, suggestivi itinerari, dune e cammelli, creano un’atmosfera davvero indimenticabile. E ancora, storie, curiosità, tradizioni con l’inconfondibile tocco “Top – Tutto quanto fa tendenza”.