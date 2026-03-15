Su Rai 3 a “Il posto giusto” si parla di cibo e lavoro

Parte da Modena, per scoprire i segreti dell’aceto balsamico, e da Perugia nel museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato, “Il Posto Giusto” su Rai 3

Parte da Modena, per scoprire i segreti dell’aceto balsamico, e da Perugia nel museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato, esempio di innovazione e inclusione sociale, l’appuntamento con il mondo del lavoro a “Il Posto” Giusto, in onda domenica 15 marzo alle 13.00 su Rai 3 con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini, poi, farà il punto sui percorsi di formazione per i tecnici più richiesti dalle aziende e sui settori con maggiori opportunità di occupazione per i lavoratori stranieri in Italia.

Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, spiegherà come operano le imprese benefit e quali sono gli strumenti a sostegno di queste attività.

Per le interviste in studio, ospite Andrea Cecchi, cofondatore di una start up che produce dirigibili elettrici per il monitoraggio ambientale, e Alessandro Medici, che ha lasciato la carriera in una multinazionale per fondare a Torino un asilo per cani.

Con Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si parlerà di microcredito, con informazioni utili per chi volesse avviare un’attività in proprio.

Nella rubrica dedicata ai sentimenti nel mondo del lavoro Antonella Boralevi affronterà il tema dell’invidia.

Prosegue, poi, il viaggio di Martina Socrate alla scoperta dei mestieri del futuro: questa settimana conosceremo un esperto di intelligenza artificiale, figura molto richiesta dalle aziende.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà che cos’è e come si ottiene l’assegno di inclusione, uno strumento a disposizione dei nuclei familiari in condizioni di fragilità.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Digital Academy Mario Volpato di Noventa Padovana.

Il programma è realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027,

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