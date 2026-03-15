Stasera su Rai Storia “Cesare in Gallia” e “Giulio Cesare. Cronache dalla guerra civile”

Stasera su Rai Storia Cristoforo Gorno racconta il contesto e le battaglie più significative della campagna di conquista di Giulio Cesare

Domenica 15 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia Cristoforo Gorno, dal cuore della Francia, in quella che nel I sec a.C. era la Gallia (Bibracte, Alesia, Autun), racconta il contesto e le battaglie più significative della campagna di conquista di Giulio Cesare, svelandocene luci e ombre.

A seguire “Giulio Cesare. Cronache dalla guerra civile”. Sono le prime ore del 9 gennaio del 49 a.C. Giulio Cesare, con cinque coorti attraversa il Rubicone, il fiume che segna il confine tra la Gallia Cisalpina e il territorio di Roma, un assalto al mondo, come lo definisce lo storico Tito Livio. Ha inizio così la guerra civile tra Cesare e i conservatori del Senato, primo fra tutti Pompeo, una guerra che, allargandosi da Occidente a Oriente, assumerà i contorni di un vero e proprio conflitto globale del mondo antico mediterraneo. Il racconto, punteggiato oltre che dalle imprese di Cesare, da personaggi epici come Cleopatra, Bruto, Catone, mette a fuoco una vicenda che inciderà profondamente sui destini di Roma e che si conclude con le Idi di marzo.