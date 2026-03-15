Premi Oscar 2026: la cerimonia in diretta stasera su Rai 1

L’attesa cerimonia degli Academy Awards® anche quest’anno sarà trasmessa in diretta da “Oscars – La notte in diretta”, in onda domenica 15 marzo a partire dalle 23.30 su Rai 1

L’attesa cerimonia degli Academy Awards® anche quest’anno sarà trasmessa in diretta da “Oscars – La notte in diretta”, in onda domenica 15 marzo a partire dalle 23.30 su Rai 1. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento, insieme a giornalisti ed esperti cinematografici, commentando l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien.

In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, l’inviato Mattia Carzaniga racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98^ edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane.

“Oscars – La notte in diretta” è una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time, disponibile su Rai 1 e su RaiPlay. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.