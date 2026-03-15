Oroscopo di oggi, domenica 15 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 15 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Momento impegnativo per la nostra attività, ma i risultati sono migliori rispetto alle previsioni: più soddisfazione, più prestigio e anche più guadagno. Acquisti per l’estetica e l’abbigliamento, ad alleggerire il portafogli anche qualche spesa imprevista.
Toro
Belli, sicuri di noi stessi e anche determinati come non mai: con queste premesse, diamo il via a un’ottima giornata, sostenuti dal bel trigono della Luna. Cupido ci sorride, ricambiamo il sorriso. Presi come siamo dalla carriera, forse non ce ne accorgiamo.
Gemelli
Sentimenti in secondo piano. Con la persona amata, siamo un po’ come cane e gatto e, offesi, aspettiamo che sia l’altro a dare un segnale di pace. Con gli amici parliamo di tutto, ma non tocchiamo tasti dolenti. Sono la nostra oasi di svago e la proteggiamo.
Cancro
Complicata un’amicizia, che spinge per ottenere da noi qualcosa di più. Se il cuore è libero, diamole corda, in caso contrario pensiamoci su. I cambiamenti ci sono, il nostro compito è accoglierli e trasformarli in nuove opportunità Proviamo!
Leone
Riflettori sull’occupazione dipendente. La Luna dà il via a un giovedì faticoso, pieno di incombenze. Affrontiamole con sistematicità e senso pratico. Anche la cura dell’immagine ha la sua importanza, poiché, come non si suol dire, “l’abito fa il monaco”.
Vergine
Messaggio intrigante da qualcuno conosciuto da poco. Sulle prime fatichiamo a fidarci e invece faremmo bene a farlo: da cosa nasce cosa. Un affare allettante ci capita sotto il naso, agiamo con scaltrezza e tempismo per non lasciarcelo sfuggire.
Bilancia
Coppia litigiosa. L’amore c’è, ma oggi rimane nelle retrovie. Per varie ragioni, lavorative o familiari, oggi il cuore resta chiuso a doppia mandata. Il sogno nel cassetto è un trasferimento che almeno temporaneamente ci porti lontano da tutto e da tutti.
Scorpione
La Luna e Marte in sestile fra loro vigilano sugli affari e sulla professione. Affrontiamo con grinta gli impegni, per arrivare a una repentina soluzione. A darci man forte una salutare dose di diplomazia, necessaria là dove la forza non riesce ad arrivare.
Sagittario
La palma della vittoria tocca al lavoro dove, un po’ grazie alla nostra simpatia e un po’ per un evento fortuito, balziamo in alto nella classifica. Animati da spirito di solidarietà e voglia di nuove esperienze, impegniamoci attivamente nel sociale.
Capricorno
Un rifiuto d’amore ci incupisce. Mettiamo da parte l’orgoglio e tentiamo di nuovo. Comunque vada, ci evitiamo recriminazioni e inutili attese. Figli un po’ scalmanati, ma è naturale per la loro età. Cerchiamo di essere autorevoli, non autoritari.
Acquario
Amici affettuosi, ma un po’ invadenti. Allentiamo la frequentazione, scompariamo dalla scena temporaneamente, chi vuole intendere non ha bisogno di parole. Irritati anche con noi stessi, per esserci mostrati troppo disponibili e non aver messo gli adeguati paletti.
Pesci
La Luna in combutta con Marte ci riporta a una situazione di equilibrio. Procediamo per gradi a un’accurata selezione di frequentazioni. Se siamo innamorati di una persona lontana, il pensiero vola al prossimo incontro. Non vediamo l’ora.