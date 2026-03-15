Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura. Online l’avviso pubblico di Festival Architettura 4

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato ieri l’avviso pubblico della quarta edizione di Festival Architettura, progetto nato nel 2019 per sostenere, promuovere e valorizzare l’architettura contemporanea italiana, attraverso il finanziamento di manifestazioni culturali organizzate sul territorio, con un investimento totale di € 829.500,00.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello: “Con la quarta edizione di Festival Architettura la Direzione Generale Creatività Contemporanea rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative capaci di valorizzare il ruolo dell’architettura come spazio di confronto culturale e multidisciplinare. L’avviso pubblico intende favorire la costruzione di reti tra istituzioni, professionisti e centri di ricerca, rafforzando il dialogo internazionale e promuovendo la circolazione di idee e pratiche progettuali. In questa prospettiva, i festival rappresentano occasioni fondamentali per mettere in relazione territori e comunità, contribuendo a dare visibilità alla qualità e alla vitalità dell’architettura contemporanea”.

L’avviso pubblico Festival Architettura vuole incrementare la consapevolezza circa il ruolo dell’architettura contemporanea per il progresso civile, sociale ed economico del Paese e attivare processi innovativi e partecipati nell’ambito della qualità dell’architettura, dell’urbanistica e della rigenerazione urbana. Prevede, inoltre, attività da realizzare all’estero – attraverso la creazione di reti internazionali e di percorsi di formazione – con cui diffondere la conoscenza dell’architettura italiana contemporanea fuori dai confini nazionali.

Il progetto Festival Architettura è sviluppato e ampliato tenendo conto della Convenzione di Faro del 2005, della Dichiarazione di Davos del 2018, dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dei principi ispiratori del Nuovo Bauhaus, con l’intento di promuovere la sostenibilità, la partecipazione e l’accesso al patrimonio culturale e architettonico, nonché la cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali. Gli obiettivi strategici di questa quarta edizione sono: qualità, internazionalizzazione, rigenerazione.

Festival Architettura finanzia proposte volte a promuovere: in ambito nazionale, la realizzazione di manifestazioni culturali relative all’architettura contemporanea mediante il supporto di una ricerca critica e curatoriale di qualità e la partecipazione degli stakeholder istituzionali e delle comunità locali; in ambito internazionale, la conoscenza dell’architettura italiana contemporanea attraverso l’attivazione di reti internazionali, percorsi di formazione e divulgazione di progetti significativi.

I progetti di Festival Architettura devono svolgersi entro il 31 luglio 2027; tutte le attività inerenti alla valorizzazione dell’architettura italiana all’estero possono essere svolte dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e concluse entro e non oltre il 15 ottobre 2027.

Le proposte devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’avviso pubblico.

Scadenza delle domande: 20 maggio 2026 ore 12.00 (ora italiana)