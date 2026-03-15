Linea Verde su Rai 1 oggi è a Venezia: antichi mestieri tra terra e acqua

Domenica 15 marzo 2026 Linea Verde su Rai 1 approda a Venezia per raccontare alcuni degli antichi mestieri legati alla città e alle isole della sua laguna

Domenica 15 marzo 2026 Linea Verde su Rai 1 approda a Venezia per raccontare alcuni degli antichi mestieri legati alla città e alle isole della sua laguna. Peppone Calabrese e Fabio Gallo insieme a Margherita Granbassi vanno alla scoperta di una Venezia inusuale e autentica dove mani sapienti di artigiani preservano ancora oggi un’identità e una cultura secolare che sanno guardare anche al futuro. I segreti dello squero, il cantiere tradizionale dove nascono e vengono riparate le gondole, simbolo indiscusso della città, e il mestiere dello squerariol il maestro d’ascia che le realizza.

La bottega del più giovane remér di Venezia, l’artigiano che costruisce forcole e remi per le gondole e altre imbarcazioni tradizionali. La riscoperta dell’antica tecnica della voga alla veneta nei canali della città come si faceva un tempo per una gestione più sostenibile di Venezia e del suo delicato ambiente. L’agricoltura lagunare sull’isola di Sant’Erasmo, considerata “l’orto di Venezia” fin dai tempi della Serenissima dove si coltiva il prelibato carciofo violetto. La pesca e “l’allevamento” delle moeche, quei granchi che solo in alcuni periodi dell’anno perdono il guscio.

Una tradizione secolare che non esiste altrove e che sull’isola della Giudecca viene custodita ancora da un’unica famiglia. L’arte dei tessuti, velluti e broccati, che vengono realizzati con antichi telai del 1700 in una storica manifattura. I maestri vetrai di Murano che nelle fornaci dell’isola trasformano magicamente sabbia e fuoco in opere d’arte. E non ultimo il mestiere del cibo. Nella cornice dello storico mercato di Rialto, il racconto di uno dei prodotti più identitari di Venezia: il baccalà. Un mosaico di storie, visioni e bellezza che rappresentano un patrimonio culturale unico e sono identità e anima di questi luoghi.