LIFE IS LIFE Un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4 al Teatro Parioli

Life Is Life – Episodio 4, capitolo conclusivo del progetto teatrale ideato da Massimiliano Bruno, in scena al Teatro Parioli Costanzo dal 19 al 29 marzo 2026

Con Life Is Life, il Teatro Parioli Costanzo prosegue la stagione teatrale 2025–26 sotto la direzione artistica di Massimiliano Bruno, confermando la vocazione del Parioli come luogo di incontro tra tradizione e innovazione, teatro popolare e nuova drammaturgia. Dopo il successo dei primi tre capitoli, il progetto giunge ora al quarto e ultimo episodio – in scena dal 19 al 29 marzo – che conclude questo esperimento teatrale inedito: una serie in quattro puntate scritta da Massimiliano Bruno insieme a Sara Baccarini, Emilia Bruno, Filippo Gentile e Daniele Locci e prodotta dal Nuovo Teatro Parioli.

Distribuiti da novembre a marzo, i quattro episodi hanno portato sul palcoscenico un formato narrativo insolito per la scena: una serialità teatrale, composta da capitoli autonomi ma interconnessi, interpretati ogni volta da una compagnia di giovani attrici e attori.

Al centro della storia c’è Ofelia, un’aliena precipitata sulla Terra che, per comprendere gli esseri umani, si iscrive a un’accademia di recitazione. Attraverso il teatro — luogo in cui si finge per essere sinceri — scopre le contraddizioni, le fragilità e la tenerezza della nostra specie. Dietro la leggerezza della commedia emergono temi universali: la solitudine, il bisogno di essere compresi, la ricerca di identità e il desiderio di appartenenza.

Con questo ultimo episodio si compie dunque il percorso di Life Is Life: un racconto seriale pensato per il palcoscenico che ha trasformato la stagione del Parioli in un appuntamento da seguire nel tempo, episodio dopo episodio, restituendo al teatro il piacere dell’attesa e della condivisione.