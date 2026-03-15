La vita di Salinger nel film “Rebel in the Rye” su Rai 5: la trama

Il film “Rebel in the Rye” ripercorre la vita dello scrittore J. D. Salinger, dall’adolescenza alla traumatica esperienza durante la seconda guerra mondiale
Dalla giovinezza alla nascita del romanzo “Il giovane Holden”, passando per il trauma della Seconda guerra mondiale: è la vita dello scrittore statunitense J. D. Salinger che il regista Danny Strong ricostruisce nel film “Rebel in the Rye”, in onda domenica 15 marzo 2026 alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Nicholas Hoult, Kevin Spacey, Sarah Paulson, Zoey Deutch, Hope Davis, Victor Garber.