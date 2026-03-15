Abramo e Mosè, i padri della fede, al centro di “A Sua Immagine” su Rai 1

Un nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, attende il pubblico di Rai 1 domenica 15 marzo, alle 10.15

Un nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, attende il pubblico di Rai 1 domenica 15 marzo, alle 10.15.

Questa puntata è dedicata a due figure centrali della tradizione biblica e della storia della salvezza: Abramo e Mosè, i padri della fede.

Due uomini chiamati a mettersi in cammino, a fidarsi della promessa di Dio e a guidare un popolo verso un destino nuovo, diventando modelli universali di ascolto, obbedienza e speranza. In studio con Lorena Bianchetti interverranno: il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, la giornalista Agnese Pini e la psicologa Michela Pensavalli.

Attraverso il racconto biblico e il confronto con l’esperienza contemporanea, la trasmissione accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle radici della fede, per riflettere sulle grandi domande dell’uomo, alla luce di due figure che continuano a parlare al cuore di credenti e non credenti. Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana mentre Luca Ciciriello condurrà il telespettatore tra le bellezze dell’abbazia di Montecassino, monastero fondato da san Benedetto da Norcia, patrono d’Europa.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa dal Duomo dei Santi Faustino e Giovita in Chiari (Bs). Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. “A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.