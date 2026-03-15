A “Sulla Via di Damasco” oggi su Rai 3 ospite Vittorino Andreoli

La fragilità come risorsa per l’essere umano: stamani su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco” sarà ospite Vittorino Andreoli

Che cosa direbbe alle persone il volto che vedono ogni giorno nello specchio, se potesse rivelare tutto di loro, anche le verità più profonde? E può la fragilità diventare una risorsa per comprendere davvero chi si è? A “Sulla Via di Damasco” – il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al cattolicesimo, in onda domenica 15 marzo alle 7.30 su Rai 3 – il professor Vittorino Andreoli, psichiatra e scrittore di fama internazionale, sarà protagonista di un intenso faccia a faccia con Eva Crosetta, guidando gli spettatori in un viaggio profondo dentro l’animo umano.

Andreoli racconta il valore dell’ascolto, della fiducia e della sofferenza incontrata in oltre cinquant’anni di colloqui con i suoi pazienti. Tra interrogativi su Dio, sul mistero del male e sul disagio delle nuove generazioni, emerge una convinzione forte: proprio nella fragilità può nascondersi una delle più grandi forze dell’essere umano. “Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.