A PresaDiretta stasera su Rai 3 “Shock e rigore”

“PresaDiretta Open”, in onda domenica 15 marzo alle 20.30 su Rai 3, e poi “PresaDiretta” che si occupa di economia tra Stato e mercato

Un’inchiesta sull’ipotesi che durante l’assedio di Sarajevo ci fossero dei cecchini che pagavano per sparare sui civili. La propone “PresaDiretta Open”, in onda domenica 15 marzo alle 20.30 su Rai 3, mentre “PresaDiretta” si occupa di economia tra Stato e mercato.

Stranieri benestanti, tra cui numerosi cittadini italiani, avrebbero pagato per sparare sui civili durante l’assedio di Sarajevo. Il racconto dei “safari umani” oggi sotto inchiesta da parte della Procura di Milano.

PresaDiretta Open, nella prima parte della serata, punta i riflettori sui cosiddetti “safari umani” di Sarajevo: durante l’assedio della città, tra il 1992 e il 1995, stranieri benestanti — tra cui cittadini italiani — avrebbero pagato per raggiungere le postazioni dei cecchini sulle colline intorno alla città e sparare sui civili come in una battuta di caccia.

Nell’approfondimento: le testimonianze di un ex ufficiale dell’intelligence bosniaca e di un diplomatico italiano in servizio durante la guerra; lo snodo per lo smistamento dei cecchini per i safari umani a Trieste; le informazioni ricevute dai servizi segreti italiani. Sullo sfondo, i numeri di un assedio sanguinoso durato 1.425 giorni. Per i sopravvissuti, i ricercatori e in generale la società bosniaca, far luce su questi fatti non è solo una questione giudiziaria: è una condizione necessaria per superare i traumi profondi della guerra. Ospite in studio il giornalista Ezio Gavazzeni, autore del libro in uscita “I cecchini del weekend”. Proprio a partire dalle sue ricerche è stata aperta un’inchiesta alla Procura di Milano, che ha già portato, nelle scorse settimane, ai primi indagati.

E poi la puntata “Shock e rigore”, un viaggio che attraversa la situazione economica italiana e l’Argentina di Milei, e si interroga sui rischi economici della guerra, tra aumento del costo dell’energia, contrazione dei consumi e del Pil. Il reportage tra Buenos Aires e la provincia di Santa Fè presenta il prezzo umano della “cura shock” liberista nei primi due anni di governo di Milei. E mentre 24 caccia F-16 acquistati per 750 milioni di dollari sorvolano Plaza de Mayo, le mense popolari, colpite dai tagli al budget, distribuiscono migliaia di pasti al giorno e vengono presi d’assalto da pensionati e lavoratori impoveriti. Nel racconto di “PresaDiretta” oltre 22.000 imprese chiuse, quasi 300.000 posti di lavoro persi, la produzione industriale crollata nel 2024 di quasi il 10% – un record mondiale. Il PIL cresce, l’inflazione scende: ma chi paga il conto sono i più vulnerabili. Intanto attorno a Milei si stringe una rete internazionale — Trump, Musk, Orbán, Meloni — che fa dell’Argentina il banco di prova globale di un modello senza Stato.

E poi un importante viaggio in Italia per misurare le conseguenze concrete dei tagli dell’ultima Legge di bilancio del valore di 22 miliardi in tutto, la più povera degli ultimi dieci anni. Un ponte crollato da tre anni in Abruzzo, la statale 106 Jonica in Calabria con 205 morti in dieci anni, una scuola prefabbricata del 1981 ancora in uso in Puglia, le macerie dell’alluvione di Prato ancora sul posto: storie di un Paese che non riesce a mettere mano alle proprie infrastrutture per mancanza di risorse pubbliche.

E ancora, un focus sul PNRR. 200 milioni stanziati per smantellare 37 insediamenti abusivi entro marzo 2025, di cui quasi nulla è stato realizzato. Le telecamere di “PresaDiretta” in Puglia a Borgo Mezzanone, la più grande baraccopoli d’Europa, dove non è arrivato 1 euro dei 54 milioni previsti. Mentre tra i Comuni siciliani, a causa di ritardi strutturali, amministrazioni senza tecnici e opere incompiute, chi non finirà i lavori entro agosto 2026 rischia il dissesto. Secondo gli economisti, senza il PNRR l’Italia sarebbe già in stagnazione – ma i soldi stanno finendo e non c’è nulla che li sostituisca.

“Shock e rigore” è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis con Pablo Castellani, Marco Della Monica, Marianna De Marzi, Irene Fornari, Giuseppe Laganà, Francesca Nava, Irene Sicurella, Emilia Zazza, Fabio Colazzo, Riccardo Cremona, Massimiliano Torchia.