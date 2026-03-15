A “Kilimangiaro” su Rai 3 le rotte dell’Atlantico

Dalle rotte dell’Atlantico alla memoria della tratta degli schiavi, dai viaggi intorno al mondo ai tesori dell’antico Egitto, fino alla riscoperta di frutti dimenticati oggi a Kilimangiaro

Dalle rotte dell’Atlantico alla memoria della tratta degli schiavi, dai viaggi intorno al mondo ai tesori dell’antico Egitto, fino alla riscoperta di frutti dimenticati: sarà una puntata ricca di storie e di orizzonti lontani quella di “Kilimangiaro”, in onda domenica 15 marzo alle 16.45 su Rai 3, con la conduzione di Camila Raznovich. Torna a collegarsi con il programma Giovanni Caccamo, questa volta dal cuore dell’Oceano Atlantico, a bordo di The Ark of Change. L’artista racconterà il viaggio della nave, salpata da Capo Verde e diretta in Suriname, per ripercorrere le rotte della tratta degli schiavi.

In studio la storia straordinaria di Matteo Pennacchi, viaggiatore per antonomasia: sulle spalle tre giri del mondo, uno dei quali compiuto senza soldi in tasca. Un racconto di avventura e libertà che svelerà ai telespettatori cosa si nasconde davvero nel suo sorprendente bagaglio di esperienze.

Si volerà in Egitto con Andrea Angelucci, archeologo in collegamento dal Il Cairo, in particolare dal nuovo e monumentale Grand Egyptian Museum, inaugurato nel novembre 2025. Un viaggio tra le meraviglie dell’antichità che condurrà anche alle piramidi del faraone Snefru: tra queste, la celebre piramide romboidale conserva gli “errori” di progettazione che permisero agli antichi Egizi di perfezionare le tecniche di costruzione delle piramidi.

La puntata racconterà anche una battaglia silenziosa per la biodiversità. Alcuni frutti, infatti, rischiano di scomparire: a preservarli è Isabella Dalla Ragione, presidente della Fondazione Archeologia Arborea. Nella località di San Lorenzo di Lerchi, nell’alta valle del Tevere, l’agronoma ha creato un frutteto che custodisce varietà antiche, assenti nel mercato attuale.

“Kilimangiaro” non dimentica lo sguardo sulla geopolitica, raccontata con attenzione anche per un pubblico di viaggiatori: in studio l’analisi di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Infine, le autrici Maria Iodice e Floriana Pastore, tornate davanti alla telecamera con il Desk, proporranno un recap dei borghi in gara per il premio “Borgo dei Borghi”, mostrando alcune delle località più suggestive in competizione.

“Kilimangiaro” è anche online su RaiPlay.it