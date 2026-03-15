A Check-Up stamani su Rai 1 come curare le mani

La salute delle mani sarà al centro di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda su Rai 1

La salute delle mani sarà al centro di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 15 marzo alle 9.30 su Rai 1, su RaiPlay e, in podcast, su Raiplay Sound. Con la dottoressa Luciana Marzella, responsabile del Servizio Trauma Mano e Microchirurgia dell’IRCCS Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, si parlerà di prevenzione, traumi e chirurgia della mano.

La sudorazione eccessiva può creare disagi nella vita quotidiana e nelle relazioni sociali: si scoprirà come curare l’iperidrosi con la chirurgia VATS con il professor Pierfilippo Crucitti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

Obiettivo, inoltre, sulla salute delle unghie, possibile indicatore del benessere generale dell’organismo, con la dottoressa Norma Cameli, direttore facente funzione presso la UOC Dermatologia Clinica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano – IFO di Roma.

E ancora, il rapporto tra gestualità ed emozioni sarà approfondito con la professoressa Cinzia Niolu, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia Clinica del Policlinico Tor Vergata.

Un focus sarà dedicato anche al ruolo dell’alimentazione nella salute di pelle, unghie e articolazioni con la dottoressa Sara Cordara, nutrizionista del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino.

Con l’avanzare dell’età possono comparire diverse patologie che incidono sulla qualità della vita: ne parlerà il professor Francesco Landi, primario di Medicina Interna e Geriatria della Fondazione Policlinico Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Infine, uno sguardo alle terapie innovative e alle prospettive della ricerca scientifica nel trattamento delle patologie della mano con la professoressa Annalisa Capuano, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società Italiana di Farmacologia.