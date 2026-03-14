Tragedia nel Cilento: auto precipita in un dirupo, morti due giovani fidanzati

Tragedia nel Cilento: auto precipita in un dirupo per 200 metri. Morti due giovani fidanzati: avevano 29 e 24 anni ed erano originarie di Capaccio Paestum

Tragedia nel Cilento dove un’auto è precipitata in una scarpata precipitando per circa 200 metri dopo aver sfondato il guardrail in seguito a un tamponamento con un altro mezzo. È successo nella tarda serata di venerdì 13 a Montecorice, nel Salernitano. A perdere la vita due giovani fidanzati originari di Capaccio Paestum. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia – 29 e 24 anni – viaggiava su una Volkswagen Polo nel tratto di strada di Ripe Rosse, quando è avvenuto l’impatto con un furgone Citroen Jumper con a bordo un uomo, un pasticciere. L’uomo – come riferisce Il Corriere della Sera – stava rientrando a casa da lavoro. Quest’ultimo è rimasto lievemente ferito, è stato medicato sul posto ed è poi risultato negativo ai test per alcol e droga.

Dopo l’impatto, l’auto della coppia è rotolata giù per il dirupo finendo sugli scogli e distruggendosi completamente. I ragazzi sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo e – a causa delle condizioni della zona e del buio – sono state necessarie diverse ore per recuperare i loro corpi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), un’autogru è giunta da Salerno in supporto per il recupero delle salme.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)