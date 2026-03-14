TNGP evolve con il posizionamento Shaping Futures e rafforza la struttura del gruppo

The Next Generation Platform (TNGP) presenta Shaping Futures, il nuovo posizionamento che segna l’evoluzione del gruppo e rafforza il suo ruolo di partner strategico

In un mercato che viaggia a ritmo sostenuto, inseguendo innovazione e crescita come mantra assoluti, The Next Generation Platform (TNGP) – gruppo di company (Together, Mambo, ZooCom, Artena, Glint e FOAM) specializzate in strategia, creatività e tecnologia – sceglie di fermarsi, non per rallentare, ma per comprendere. Nasce così “Shaping Futures”, il nuovo posizionamento che segna un’evoluzione naturale e più adulta della piattaforma: un passaggio che consolida la sua identità e ne rafforza la visione imprenditoriale.

In questo momento storico, il futuro non rappresenta più solo una promessa, ma anche incertezza: manager, brand e persone si muovono in uno scenario accelerato, complesso, spesso privo di direzione chiara. È proprio in questo spazio che TNGP ridefinisce il proprio ruolo: non come semplice abilitatore di crescita, ma come generatore di senso.

Un futuro ricco di significato

Il nuovo orientamento strategico parte da una convinzione precisa: crescere non basta, se non si definisce prima una direzione. “Shaping Futures” si pone l’obiettivo di plasmare il futuro in modo attivo e consapevole, attraverso riflessione, metodo e strategia, ma anche di leggere il presente con lucidità per costruire direzioni che abbiano significato per business, persone e società.

Per farlo, TNGP rafforza la propria natura di Platform: un ecosistema partecipativo di persone, competenze e company specializzate, capace di offrire scopo, strumenti e visione a chi costruisce il futuro, come imprenditori, brand e organizzazioni. Non si tratta quindi di un modello di fusione in cui le identità si annullano, ma di una struttura che funge da piedistallo e amplificatore delle verticalità delle singole agenzie, preservandone autonomia e specificità. Together, Mambo, ZooCom, Glint, FOAM e le altre realtà del gruppo mantengono infatti il proprio posizionamento distintivo, mentre la piattaforma ne coordina le competenze in framework di collaborazione flessibili e modulabili, costruiti sull’identità, sul modello di business e sugli obiettivi strategici dei clienti.

Un’evoluzione, non un cambio di rotta

“Shaping Futures” non rappresenta quindi una discontinuità, ma il punto di maturazione di un percorso iniziato nel 2022: TNGP è oggi una realtà strutturata che ha scelto di consolidare la propria visione imprenditoriale con maggiore consapevolezza e profondità.

La nuova vision guarda a un futuro sociale, economico e culturale in cui riflettere prima di agire torna a essere la forma più evoluta di progresso, mentre la mission è guidare business, brand e persone verso direzioni ricche di senso, generando impatti concreti e misurabili.

Il nuovo posizionamento prende forma anche attraverso una rinnovata identità visiva, un payoff – Shaping Futures – e un manifesto che esplicita l’ambizione della piattaforma: dare forma alle idee, alle relazioni, alla crescita, alla consapevolezza e al cambiamento.

Al centro resta la convinzione che la complessità non vada subìta, ma tradotta in chiarezza e direzione. Un gruppo fluido e multidisciplinare, dove tecnologia, cultura e umanità si incontrano, e dove il pensiero diventa azione. Con questa evoluzione, TNGP rafforza il proprio ruolo di partner strategico per brand e organizzazioni che scelgono di fermarsi prima di correre, per costruire futuri non solo possibili, ma soprattutto sensati.

Nuove responsabilità e ruoli per il gruppo

A supporto di questa nuova fase, TNGP introduce tre figure e funzioni trasversali al gruppo: Francesca Sonzini nel ruolo di Strategy, Content & Marketing Director, Alberto Monti come Direttore Creativo e Stefania Caprera, Operations & Staff Director. Un assetto che rafforza l’integrazione tra le diverse company della piattaforma e consolida il modello organizzativo alla base di “Shaping Futures”.



“Abbiamo costruito TNGP come un ecosistema partecipativo, dove le company mantengono identità e responsabilità proprie, condividendo una direzione comune. È un percorso più difficile, spesso in salita, perché richiede coerenza, disciplina e visione nel lungo periodo. Ma non ci interessa la strada più semplice. In una industry che tende a consolidarsi in conglomerati sempre più grandi e indistinti, noi scegliamo consapevolmente di restare snelli, preservare la specializzazione e difendere l’autonomia delle nostre realtà. Crediamo in un’imprenditoria che non cresce per somma di volumi, ma per qualità del pensiero, capace di generare valore economico e restituirlo alle persone e alla collettività.” commenta Alessandro Gatti, CEO di TNGP.



Francesca Sonzini aggiunge: “Viviamo in un’epoca di purpose deficit: abbiamo strumenti potentissimi, ma sempre meno chiarezza sul perché usarli. Shaping Futures nasce da qui. È la scelta di guidare la crescita con il pensiero, non con la velocità. Di costruire ecosistemi in cui tecnologia, cultura e umanità si incontrano per generare impatto che abbia senso.”



“Oggi la tecnologia rende tutto più veloce e replicabile. Ma quando tutto diventa possibile, la vera differenza non è fare: è scegliere. Il nostro modello integra strumenti evoluti e intelligenza artificiale con un pensiero artigianale, umano, capace di dare forma al senso prima ancora che all’esecuzione. L’AI può accelerare i processi; non può decidere cosa vale la pena costruire, né quale direzione sia quella giusta. Dall’alleanza tra precisione tecnologica e giudizio umano nasce la magia e la complessità si trasforma in valore concreto per i nostri clienti.” conclude Tommaso Ricci, Managing Partner di TNGP.