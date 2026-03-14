Su Rai 2 a “Top – tutto quanto fa tendenza” un omaggio a Vittorio Gassman

Nuovo appuntamento con “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il programma del sabato pomeriggio di Rai 2 dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze italiane

Nuovo appuntamento con “TOP – Tutto quanto fa tendenza”, il programma del sabato pomeriggio di Rai 2 dedicato alla moda, al costume, al lifestyle e alle eccellenze del Made in Italy. Sabato 14 marzo alle 17, Enzo Miccio, insieme alla sua squadra di inviati, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie, talenti e tradizioni che raccontano l’anima creativa dell’Italia.

In questa puntata: tappa nel cuore dell’Abruzzo per raccontare una storia di famiglia in cui la tradizione manifatturiera si tramanda di generazione in generazione, incontrando nuove idee, sostenibilità e un profondo rispetto per il territorio. A seguire, omaggio a uno dei più grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano, Vittorio Gassman, per ripercorrere il fascino intramontabile della sua carriera tra cinema, teatro e televisione, attraverso immagini, curiosità e ricordi che ne celebrano il talento.