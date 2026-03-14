Un classico di Gilberto Govi e un omaggio al grande attore: stasera su Rai 5 “I maneggi per maritare una figlia” con Tullio Solenghi

Tullio Solenghi, affiancato da Elisabetta Pozzi, riporta in scena “I maneggi per maritare una figlia”, un classico della comicità di Gilberto Govi, scritto da Niccolò Bacigalupo, in onda sabato 14 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5. Una prova d’attore in cui Solenghi si sottopone a una vera e propria “clonazione” fisica dell’attore genovese.

La riduzione e l’adattamento in due atti sono firmati da Tullio Solenghi e Margherita Rubino e la regia è dello stesso Solenghi. Scene e costumi sono di Davide Livermore, trucco e parrucco di Bruna Calvaresi.

Tra gli interpreti, oltre a Solenghi e Pozzi, figurano Roberto Alinghieri, Riccardo Livermore, Isabella Maria Loi, Pier Luigi Pasino, Federico Pasquali, Stefania Pepe, Laura Repetto

Una produzione Teatro Sociale Camogli, Teatro Nazionale di Genova, Centro Teatrale Bresciano con la regia televisiva di Marco Odetto. Progetto editoriale Felice Cappa, produttrice esecutiva Serena Semprini, a cura di Giulia Morelli.