Stasera su Rai 3 in prima Tv il film “The Whale”: la trama

“The Whale” (2022), film drammatico diretto da Darren Aronofsky e interpretato da Brendan Fraser, vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista, su Rai 3: la trama
In occasione della Giornata Nazionale dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, Rai 3 sabato 14 marzo 2026 alle 21:20 propone il film The Whale in Prima Visione.
Charlie, prigioniero di un corpo che si è gonfiato a dismisura a causa di un dolore profondo, vive recluso e cerca un’ultima possibilità di riscatto riallacciando i rapporti con la figlia.