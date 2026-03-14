Stasera su Rai 2 FBI e “Raccogli ciò che semini”

Stasera su Rai 2 FBI e a seguire in prima Tv “Raccogli ciò che semini” con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, John Boyd, Katherine Renee Turner
Nella puntata di FBI quando un famoso rapper e due suoi fan adolescenti vengono uccisi sul suo tour bus, la squadra scopre che è in atto una guerra tra gang. Nel frattempo, Isobel riflette sul suo futuro al Bureau.
A seguire “Raccogli ciò che semini” in prima visione Tv. Dopo l’atroce omicidio di due donne bruciate vive, Maggie e Omar seguono una pista che li porta ad un sito di incontri e scoprono una comunità di utenti rancorosi, uniti dall’odio verso le donn – e…