Stasera su Rai 1 la seconda puntata di Sanremo Top con Carlo Conti

Stasera su Rai 1 in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, serata finale di Sanremo Top per riascoltare tutti i Big in gara al Festival di Sanremo 2026

Sabato 14 marzo in prima serata arriva “Sanremo Top”, lo storico “post Festival” che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse, tornava sui protagonisti per valutarne le vendite. Due appuntamenti speciali in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, condotti da Carlo Conti.

A “Sanremo Top” verranno svelate e commentate le classifiche FIMI ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e i due finalisti delle Nuove Proposte, suddivisi per ciascuna delle due serate, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival.

Ci saranno anche i compagni di viaggio, che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse in ruoli diversi: Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi che commenteranno e sveleranno curiosità e aneddoti. A completare il cast, Frassica che, con la sua inconfondibile ironia, tenterà di portare un po’ del suo “FestiVallo” nel corso delle due serate di Sanremo Top.