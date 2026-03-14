Oroscopo di oggi, sabato 14 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 14 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una giornata dinamica e frizzante, insieme alla Luna in trigono. Sogniamo sì i viaggi, le vacanze, ma soprattutto abbiamo la saggezza di goderci il presente. Una progettualità piacevole e una rete di rapporti interessanti. Determinazione per concretizzare le idee.
Toro
Atmosfera monotona. Nel lavoro rendiamo bene, ma l’impegno ci costa fatica, specie se gli amici hanno organizzato un evento a cui tocca rinunciare. Grazie a dei nuovi incontri speciali, ci sono eccellenti promesse per chi ha il cuore libero. Turbolenze.
Gemelli
Mercoledì dispettoso con la Luna in Sagittario che intralcia, con una serie di disguidi, gli eventuali viaggi e le partenze, le faccende domestiche. In treno e nei luoghi più affollati, teniamo d’occhio il portafogli e il cellulare a rischio di smarrimento.
Cancro
Canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma, per evitare così dispersioni e intercettare meglio gli ostacoli. Attenzione a non mettere tanta carne al fuoco, per trovarci poi in affanno nel gestire le incombenze.
Leone
All’estero, fuori casa o in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate e buonumore. Un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo l’energia al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse.
Vergine
Non è una giornata riposante, costellata com’è di qualche difficoltà, ma con il nostro consueto acume, possiamo facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L’intervento tempestivo di un amico fidato può aiutarci a riprendere in mano il controllo della situazione.
Bilancia
Clima dal ritmo vivace, messaggero di incontri, inviti e sorprese. Organizziamo una cena con dei vecchi amici per aggiornarci sulle ultime novità. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità ci regala un’intrigante avventura. Lasciamoci andare.
Scorpione
Le geometrie planetarie odierne sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un momento delicato. Novità e cambi di scena. Tutto ci riesce benissimo e a tempo di record, tanto da guadagnarci meritatamente i complimenti di tutti.
Sagittario
I nostri cari reclamano attenzioni, ma siamo molto, troppo concentrati sui nostri interessi per dar loro udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare. Dalla nostra abbiamo tempismo e colpo d’occhio, muoviamoci con disinvoltura e cogliamo i successi meritati.
Capricorno
Nella scalata al successo niente può fermarci. Siamo ricolmi di energie, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre senza condizioni le nostre regole. Ogni tanto ricordiamoci che non siamo soli e che dobbiamo considerare anche le opinioni degli altri.
Acquario
Trascorriamo ore divertenti in virtù della Luna in Sagittario. Un incontro, una sorpresa da parte di una persona cara, una serata in allegria. Bene i contatti, gli studi, i viaggi e i nuovi incontri. Partecipiamo a un laboratorio o a una conferenza.
Pesci
La giornata non è fra le più serene, con la Luna in posizione storta. La libertà d’azione è limitata, l’accordo con i colleghi complicato. Disaccordi con il compagno di vita registrano difficoltà nell’organizzazione delle vacanze o di un viaggio.