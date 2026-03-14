Maurizio De Giovanni a “La Confessione” stasera su rai 3

È Maurizio De Giovanni, scrittore di enorme successo, il primo ospite di Peter Gomez a “La Confessione”, in onda sabato 14 marzo alle 20.15 su Rai 3

È Maurizio De Giovanni, scrittore di enorme successo, il primo ospite di Peter Gomez a “La Confessione”, in onda sabato 14 marzo alle 20.15 su Rai 3. I suoi libri si sono trasformati in serie su Rai 1, amatissime dal pubblico, come il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre. L’autore napoletano parlerà della sua carriera, partita per gioco dopo 20 anni di lavoro in banca e anche di attualità.

A seguire Vladimir Luxuria, che da tempo è conduttrice in radio, ripercorrerà la sua vita, le fasi distruttive e quelle invece luminose che l’hanno portata in Parlamento nel 2006 dopo anni di battaglie per i diritti civili.