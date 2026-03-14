Matteo Colella ospite di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

Matteo Colella ospite di “A Sua Immagine” oggi pomeriggio su Rai 1. “Le Ragioni della Speranza” a Serra San Bruno, nel cuore della Calabria

È Matteo Colella, che a sette anni ha ricevuto il miracolo che ha portato alla canonizzazione di Padre Pio, l’ospite di Lorena Bianchetti a “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 14 marzo alle 16.00 su Rai 1. Colpito da una gravissima forma di meningite e rimasto in coma per undici giorni, Matteo ha raccontato di aver visto il frate di Pietrelcina tenergli la mano e stare con lui, rassicurandolo che presto sarebbe stato bene.

La sua guarigione, ritenuta scientificamente inspiegabile, è stata riconosciuta come miracolosa ed è stata decisiva per la canonizzazione di Padre Pio, il 16 giugno del 2002. Oggi Matteo, diventato psicologo e psicoterapeuta, dedica la sua vita agli altri, lavorando con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico: un impegno nato per ringraziare per il miracolo ricevuto e divenuto la sua passione.

“Le Ragioni della Speranza” prosegue il viaggio nei luoghi simbolo della spiritualità italiana, accompagnando il pubblico alla scoperta del Vangelo della domenica attraverso storie, volti ed esperienze autentiche di fede vissuta. Questa settimana Padre Luciano Lotti, frate cappuccino, farà tappa a Serra San Bruno, nel cuore della Calabria, terra profondamente segnata dalla presenza monastica e dalla tradizione certosina. Il racconto dell’opera e della vita di san Bruno, la presenza viva dei monaci e un contesto immerso nel silenzio e nella natura – dove la preghiera continua ancora oggi a scandire il ritmo delle giornate – diventeranno cornice e stimolo per la riflessione sul Vangelo di Giovanni, con il racconto della guarigione del cieco nato: una pagina intensa di luce e rinascita, in cui l’incontro con Cristo apre gli occhi non solo del corpo, ma soprattutto del cuore.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.