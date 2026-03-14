Linea Verde Italia oggi su Rai 1 è a La Spezia

Il viaggio di Linea Verde Italia oggi su Rai 1 celebra l’eccellenza spezzina, capace di coniugare rinnovamento tecnologico, tradizione marinara ed estro creativo
La nuova puntata di Linea Verde Italia arriva sabato 14 marzo 2026 alle 12:00 su Rai 1 ed è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea.
La prossima tappa è a La Spezia, città tra le protagoniste della corsa a Capitale Italiana della Cultura 2027. Il viaggio celebra l’eccellenza spezzina, capace di coniugare rinnovamento tecnologico, tradizione marinara ed estro creativo, valorizzando un territorio che rappresenta un riferimento internazionale per il settore nautico.