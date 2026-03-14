Leo Gassmann e Maria Antonietta e Colombre a “Playlist” oggi su Rai 2

Leo Gassmann e Maria Antonietta e Colombre a “Playlist” oggi pomeriggio su Rai 2. In sommario anche un omaggio a Califano

Sono Leo Gassmann e Maria Antonietta e Colombre i protagonisti della prima parte di “Playlist”, il programma musicale condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentile, in onda sabato 14 marzo alle 14.00 su Rai 2. I due artisti si esibiranno live cantando i brani presentati sul palco di Sanremo 2026: Leo Gassmann proporrà dal vivo “Naturale”, mentre Maria Antonietta e Colombre porteranno in studio “La felicità e basta”, singolo che nelle ultime settimane è diventato uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme.

Non mancheranno poi, le incursioni irriverenti di Gabriele Vagnato e gli ormai mitici “Mariachi” pronti a rileggere altri successi della musica italiana con il loro stile inconfondibile.

Nella seconda parte del programma, omaggio a Franco Califano: un viaggio nella sua musica e nella sua storia artistica attraverso le parole di chi lo ha conosciuto e le sue indimenticabili canzoni. Un racconto intimo e a tratti inedito di uno dei protagonisti più intensi e originali della musica italiana. Ospiti di Federica Gentile, Francesco Baccini, che proprio a Califano ha dedicato una canzone contenuta nel suo ultimo album “Nomi e Cognomi – Volume 2”, e la giornalista Giorgiana Cristalli.