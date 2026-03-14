Le Montagne Arcobaleno cinesi a Passaggio a Nord Ovest oggi su Rai 1

Su Rai 1 con “Passaggio a Nord Ovest” raggiungiamo la Cina per visitare le Montagne Arcobaleno dove i colori non svaniscono mai
Avete mai desiderato di passeggiare su un arcobaleno? Sabato 14 marzo 2026 alle 15:00 su Rai 1 con “Passaggio a Nord Ovest” raggiungiamo la Cina per visitare le Montagne Arcobaleno dove i colori non svaniscono mai.
Con Alberto Angela visitiamo poi a Roma il Pantheon, il più visionario dei monumenti della Roma antica, un vero e proprio gioiello architettonico;- Conosciamo Ernest Shackleton, tra gli ultimi eroi dell’epoca delle grandi esplorazioni;- Scopriamo l’Irlanda, terra dalla bellezza leggendaria che è stata fonte di ispirazione per intere generazioni di artisti;- Per la rubrica Passaggio alla Mostra ci trasferiamo nelle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino per ammirare Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio.