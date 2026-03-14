Ivan Zazzaroni, Nicolas Vaporidis e Alan Friedman a “Ciao Maschio” su Rai 1

Oggi pomeriggio su Rai 1 “Ciao Maschio” con Nunzia De Girolamo. Ospiti: Ivan Zazzaroni, Nicolas Vaporidis e Alan Friedman

In amore, quanto si è disposti a “tollerare” le piccole manie o abitudini del/della partner? Amare qualcuno significa anche imparare a sopportare qualche fastidio? E quanto, in questo, sono diversi “i maschi” dalle femmine? A “Ciao Maschio” – il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 14 marzo alle 17.10 su Rai 1 – se ne parlerà con i tre maschi protagonisti: Ivan Zazzaroni, Nicolas Vaporidis e Alan Friedman.

Non mancherà il punto di vista ironico e dissacrante di Edoardo Tavassi, questa settimana supportato dallo sguardo femminile di Flora Canto. Le Swingeresse proporranno invece, come sempre live, altre tre hit di Sanremo 2026: Ossessione, Itala starter pack e La felicità e basta. In chiusura, come di consueto, sul palco di “Ciao Maschio” un nuovo ‘talento’: in questa puntata sarà la volta di Genesio Antoniello, percussionista e polistrumentista.