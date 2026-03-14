Il film “Driven” anche in lingua originale stasera su Rai Movie: la trama

Driven diretto da Renny Harlin, ambientato nelle corse americane della Champ Car, con protagonista Sylvester Stallone, in onda stasera su Rai Movie

Joe Tanto, ex pilota di Formula 1 ritiratosi dopo un grave incidente, torna in pista nella Formula Cart. Il suo compito è fare da mentore a Jimmy Bly, giovane promessa schiacciata dalla pressione psicologica e dalla rivalità con un campione. Tra sfide di velocità e intrecci sentimentali, la corsa sarà dura.

E’ la trama del film Driven diretto da Renny Harlin, ambientato nelle corse americane della Champ Car, con protagonista Sylvester Stallone, in onda sabato 14 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.