Il film danese “Boundless” stasera su Rai 4: la trama

Boundless, un film del 2024 di genere thriller, poliziesco, diretto da Ole Christian Madsen, con Ulrich Thomsen, Sofie Torp e Afshin Firouzi, su Rai 4: la trama
Il detective Carl Mørck manda la collega Rose sull’isola danese di Bornholm per aiutare l’ex poliziotto Christian Habersaat. Ma durante la sua pensione forzata, l’uomo si toglie la vita. Rose si ritrova così a indagare su un vecchio caso irrisolto e sui segreti oscuri che tormentavano Christian.
E’ la trama di Boundless, un film del 2024 di genere thriller, poliziesco, diretto da Ole Christian Madsen, con Ulrich Thomsen, Sofie Torp e Afshin Firouzi.