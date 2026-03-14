Il film “Café Express” con Nino Manfredi stasera su Rai Storia: la trama

Grolla D’Oro 1980 a Vittorio Caprioli, il film “Café express” con Nino Manfredi in onda sabato 14 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia: la trama

Michele, quarantenne disoccupato, interpretato da Nino Manfredi, è costretto a fare il venditore clandestino di caffè e cappuccino sul treno 818, in funzione nella linea notturna che va da Napoli a Vallo della Lucania.

E’ il suo espediente per mantenere la propria famiglia e badare alle cure del figlioletto asmatico, ma un giorno le belle intenzioni si infrangono contro il volere di un boss locale, che cerca di imporre a Michele la sua protezione in cambio di una cospicua percentuale sugli incassi…

Scritto da Nanni Loy e dallo stesso Manfredi, insieme a Elvio Porta, il film “Café express” in onda sabato 14 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia fu molto apprezzato e ottenne un grande riscontro anche da parte del pubblico.