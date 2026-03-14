Grande Fratello VIP Open House: i primi concorrenti entrano nella Casa

La Casa del Grande Fratello VIP apre in anticipo le sue porte per quattro concorrenti che inizieranno a vivere gli spazi e le prime dinamiche prima del debutto in prima serata

Per la prima volta, Grande Fratello VIP comincia con un evento speciale: una Open House che anticipa l’inizio ufficiale del reality. Oggi, venerdì 13 marzo la Casa apre in anticipo le sue porte per quattro concorrenti che inizieranno a vivere gli spazi e le prime dinamiche prima del debutto in prima serata.

A inaugurare la Casa sono: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. Saranno loro i primi concorrenti a scoprire i nuovi ambienti della Casa di #GFVIP e a sperimentare le prime prove di convivenza in vista dell’ingresso degli altri partecipanti.

DOVE E COME SEGUIRE GRANDE FRATELLO VIP OPEN HOUSE

Le giornate dei quattro concorrenti saranno visibili attraverso finestre live sul sito ufficiale di Grande Fratello VIP e su Mediaset Infinity, oltre che sui social ufficiali del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete.

Questi gli appuntamenti ufficiali con la Open House di Grande Fratello VIP:

Venerdì 13 marzo dalle ore 17:00

dalle Sabato 14 marzo dalle ore 10:00

dalle Domenica 15 marzo dalle ore 10:00

dalle Lunedì 16 marzo dalle ore 10:00

dalle Martedì 17 marzo dalle ore 10:00

GRANDE FRATELLO VIP 2026: CHI SONO GLI ALTRI CONCORRENTI

In totale saranno 16 i concorrenti del Grande Fratello VIP. Oltre ai quattro protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si aprirà anche per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

GRANDE FRATELLO VIP 2026: QUANDO INIZIA?

La prima puntata di Grande Fratello VIP andrà in onda martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)