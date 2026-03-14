Formula 1: nel Gp di Cina la sprint è di Russell davanti alle Ferrari

Formula 1: in Cina Russell ha vinto la prima Sprint della stagione, che ha aperto la sfida sul circuito di Shanghai. Con lui sul podio le due Ferrari

Il weekend del Gp della Cina di F1 è partito ancora nel segno di George Russell e della Mercedes. Il pilota britannico ha vinto la prima Sprint della stagione, che ha aperto la sfida sul circuito di Shanghai. Con lui sul podio le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Le ‘Rosse’ di Maranello si sono quindi confermate competitive, anche se il passo gara di Russell ha messo in evidenza un distacco ancora importante.

Quarto posto per il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren, quinto Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. Per il 19enne italiano, che era in prima fila accanto al compagno di squadra Russell, è stata una mini-corsa con diverse difficoltà: è rimasto fermo al via per un problema tecnico, poi è stato penalizzato per un incidente con la Red Bull di Isack Hadjar. Sesto Oscar Piastri con l’altra McLaren. Nessun segnale di ripresa da Max Verstappen con la Red Bull: nono.

DOMANI LA GARA: A PARTIRE DAVANTI A TUTTI SARÀ ANTONELLI

Domani la gara alle ore 8 italiane. A partire davanti a tutti però sarà Antonelli, che nelle qualifiche dopo la Sprint ha ribaltato la situazione nei confronti di Russell: il compagno-rivale di squadra della Mercedes ha avuto lui stavolta qualche problema e ha fatto segnare il secondo tempo. Il ragazzo nato a Bologna il 25 agosto del 2006, alla sua prima ‘vera’ pole position, ha invece infranto così un altro record: è diventato il più giovane di sempre nella storia della F1 a conquistare questo traguardo. Per l’Italia un risultato che mancava dal 2009, con Giancarlo Fisichella nel Gp del Belgio alla guida di una Force India.

Alle spalle delle ‘Frecce d’argento’ riecco le Ferrari, con Hamilton e Leclerc. Quinta e sesta posizione nella griglia per la coppia della McLaren, Piastri e Norris. Ottavo Verstappen.

La classifica Piloti (prime posizioni): Russell 33 punti; Antonelli e Leclerc 22; Hamilton 18; Norris 15.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 55 punti; Ferrari 40; McLaren 18.

RECORD ANTONELLI: “CHE GIOIA, ORA PENSIAMO ALLA GARA”

“Sono davvero molto contento”. La gioia e la soddisfazione di Kimi Antonelli, che partirà dalla pole position nel Gp della Cina domani a Shanghai. Ma il ragazzo nato a Bologna resta con i piedi per terra: “È stata una qualificazione piuttosto pulita– ha detto- Ovviamente so però che George (Russell, il compagno di squadra) ha avuto un problema nel Q3, sarebbe stato bello duellare anche con lui. Penso sia stata comunque per me una sessione molto buona, senza errori. Ho cercato di fare un bel giro e ci sono riuscito. Adesso non vedo l’ora di partire in gara“.

LECLERC: “CIRCUITO TRA I PIÙ IMPEGNATIVI”

“Non credo potessimo fare molto di più oggi in qualifica per quel che mi riguarda. Questo è un circuito che per me è tra i più impegnativi, quindi sono soddisfatto di come sono riuscito a mettere insieme il mio giro in Q3″. Lo ha dichiarato il pilota della Ferrari Charles Leclerc che domani partirà in quarta posizione al Gran Premio della Cina.

“Queste vetture devono essere guidate in modo un po’ diverso in qualifica rispetto al passato, e credo ci sia ancora del lavoro da fare per ottimizzare la nostra prestazione- ha proseguito-. Oggi non siamo stati troppo lontani dai primi e ora ci concentreremo sulla gara. Mi sono anche divertito nella Sprint di questa mattina. I duelli sono stati belli ed è sempre interessante vedere cosa si riesce a fare in macchina in condizioni di gara, come gestire gomme e batteria e giocarsela al meglio. Per questo non vedo l’ora che arrivi il Gran Premio di domani”.

HAMILTON: “CONTENTO PER SECONDA FILA, DOMANI DAREMO TUTTO”

“Sono contento di essere in seconda fila per la gara di domani. Non è stata una sessione semplice perché la macchina era difficile da guidare e abbiamo dovuto gestire una certa mancanza di grip, quindi non siamo riusciti a estrarre il massimo dalla vettura e abbiamo lasciato sul tavolo un paio di decimi. Nel complesso però abbiamo continuato a fare buoni progressi, anche se è chiaro che il divario dalle vetture davanti è ancora piuttosto significativo. Abbiamo imparato di più sull’utilizzo dell’energia e su cosa fare diversamente nei duelli in pista. C’è ancora molto lavoro da fare in vista della gara, ma domani daremo tutto quello che abbiamo per portare a casa dei buoni punti per la squadra e offrire un bello spettacolo ai tifosi. La gente qui in Cina è incredibile: ricevo sempre tantissimo affetto quando vengo qui ed è una delle piste sulle quali mi piace di più correre”. Lo ha dichiarato il pilota della Ferrari Lewis Hamilton che domani partirà in terza posizione al Gran Premio della Cina.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)